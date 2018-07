Liebt ihr es gemeinsam mit Freunden zu zocken und etwas aus dem Nichts zu erschaffen? Seid ihr einigermaßen frustresistent und gewillt eure Geschichte selbst zu schreiben? Dann ist es möglicherweise der richtige Zeitpunkt, um sich das Multiplayer-Spiel Rust auf Steam zu schnappen.

Das ist der Trailer zu Rust:

In Rust fängt jeder einmal klein an. Ihr erwacht nackt auf einer Insel und seid mit nicht mehr als einem Stein bewaffnet. Bäume müssen gefällt und riesige Steinhaufen zerkleinert werden, sodass ihr schon bald in der Lage seid erste Werkzeuge zu craften und ein Lagerfeuer zu errichten, welches euch nachts vor der eisigen Kälte schützt.

Doch in Rust lauern größere Gefahren als die Kälte und der Hunger. Andere Spieler setzen oftmals alles daran, um an euer Hab und Gut zu gelangen. Deshalb solltet ihr euch, wenn möglich, nicht alleine auf die knallharte Survival-Reise begeben. Errichtet euer eigenes Zuhause und erweitert es zu einem mächtigen Fort oder gründet sogar eine eigene Religion - in Rust schreibt ihr selbst die Geschichte.

Im Rahmen des Steam Summer Sales befindet sich das Survival-Spiel für 7,99 Euro im Angebot.

Rust ging am 8. Februar 2018 vom Early Access in die Vollversion über. Das Angebot endet mit dem 5. Juni um 19 Uhr. Solltet ihr das Spiel zum reduzierten Preis eurer Steam-Biblitohek hinzufügen wollen, habt ihr also nicht mehr allzu lange Zeit.