Twitch greift ab sofort noch härter durch, wenn es um die Aussprache geht. Zwei sehr große Streamer hat es bereits erwischt, weil sie scheinbar harmlose Wörter oder Sätze benutzt haben.

Seitdem die neuen Twitch-Richtlinien veröffentlicht wurden, ist man deutlich vorsichtiger geworden, was die eigene Aussprache betrifft und spätestens seit den beiden neusten Banns wird jeder seinen Satz im Kopf noch einmal durchgehen, den er gleich live an seine Community weitergibt. Für die Streamer Destiny und m0e kommt dieser Gedanke allerdings etwas zu spät.

Beide wurden auf der größten Streaming-Plattform für 30 Tage gebannt, weil sie in ihren Streams Äußerungen getroffen haben, die mit den neuen Richtlinien nicht konform sind. Destiny gab in einem Video sein Statement dazu ab, in dem er von seiner Vermutung erzählt, weshalb er gebannt wurde. Zwar nutzte er das F-Wort, doch er ist sich sicher, dass eine ganz andere Äußerung in seinem Stream für den Bann gesorgt hat.

Er sprach von kubanischen Einwanderern, die über die Grenze schwimmen und dass sie erschossen werden sollten – dazu kam noch ein eher geschmackloser Vergleich mit Mexikanern und was seine Mutter mit ihnen machen würde. Ob diese Aussage wirklich ernst gemeint war oder nicht, scheint für Twitch keine Rolle zu spielen, sagte Destiny, der übrigens ebenfalls kubanischer Herkunft ist.

Doch auch den Streamer m0e hat es erwischt, der vor wenigen Jahren vor allem durch Gambling von CS:GO-Skins bekannt geworden ist. In einem Stream bezeichnete er jemand anderen als „Faggot“, was er später damit begründet, dass es für ihn eine Bedeutung hat, die dem Wort „Retard“ (Idiot) gleicht. Dass „Faggot“ allerdings eine homophobe Beleidigung ist, wurde ihm wohl erst klar, als er von seinem "30 Tage"-Bann erfuhr.

Findet ihr diese Vorgehensweise von Twitch berechtigt oder sollte man sich als Streamer Sorgen machen, weil man genau darauf achten muss, was man live von sich gibt?