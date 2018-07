Pokémon Go: Niantic will Spieler entschädigen - und die hassen es

Am vergangenen Wochenende (30. Juni und 01. Juli) fand die Pokémon Go Safari Zone in Dortmund statt. Als Entschädigung für zeitweilige Netzwerkprobleme auf dem Veranstaltungsgelände können Trainer in Europa nun ebenfalls Corasonn fangen, das exklusiv - neben Icognito - in Dortmund spawnte. Normalerweise gibt es das Korallen-Pokémon nur in der Nähe des Äquators. Doch diese Geste seitens Niantic kommt nicht bei allen Fans positiv an.

Das Safari Event hatte gute und schlechte Seiten:

Via Twitter kündigte das deutsche Niantic-Team an, das unter anderem Corasonn in ganz Europa erscheinen wird.

Ab Dienstag, 3. Juli, 12.00 Uhr UTC, bis Mittwoch, 4. Juli, 23.59 Uhr UTC, können Pokémon wie Corasonn und Roselia in ganz Europa erscheinen, also haltet Ausschau, Trainer!https://t.co/7IITJP73Ye pic.twitter.com/Z5NZCM4XJi — Pokémon GO DE (@PokemonGOdeu) 3. Juli 2018

Was nett gemeint war, traf bei Besuchern des Events eher auf Unmut:

Ernsthaft? Wir sind 360 Kilometer nach Dortmund gefahren, haben ein Hotelzimmer gezahlt und sind wieder 360 Kilometer nach Hause gefahren. Und jetzt bekommen alle Anderen die gleichen Pokémon ohne einen einzigen Cent zu zahlen? Das ist typisch Niantic 🤢 — Bettina König (@koenigbettina) 3. Juli 2018

Bettina, deren Hauptziel auf dem Event es war, das exklusive Pokémon zu schnappen, ist sichtlich verärgert. Andere User versuchen es mit ein wenig Aufmunterung:

Den Spass und die Icognitos kann dir Niemand nehmen.

Den Ärger mit den technichen Problemen auch nicht aber sowas kommt halt vor. — Akif Cetin (@mr_nobody_1976) 3. Juli 2018

Dennoch überwiegt die Wut bei den Besuchern:

Und genau mit dieser Aktion ist das ganze Safarizonen-Event erst recht für'n A**** gewesen! Danke für Nichts! — Jannik (@Darth_Jawa) 3. Juli 2018

Ich konnte wegen des Rauch bugs 6 Stunden nicht mehr spielen. Wenn man bedenkt wie viel ep, sternenstaub, usw mir verloren gingen, dann ist diese Entschädigung auf gut deutsch einfach scheiße — Patrick Muñoz López (@PaddyLoppez) 3. Juli 2018

Unglaublich! Wie egozentrisch kann man denn bitte sein? Habt ihr irgendwelche Nachteile dadurch oder hat euch jemand gezwungen nach Dortmund zu fahren? Wenn man sonst keine Probleme und Sorgen im Leben hat. Aber wehe andere haben was, was ihr nicht habt. Werdet erwachsen! 😉 — Fabian Hoffmann (@Fabian2Go) 3. Juli 2018

Von Dienstag bis Donnerstag früh, also morgen, habt ihr eine kleine Chance, auf das Wasser-Pokémon zu treffen und es zu fangen. Am Wochenende hatten viele Spieler Konnektivitätsprobleme im Westfalenpark und mussten deshalb auf das Stadtgebiet ausweichen. Viele Besucher des Events hätten ihr Corasonn scheinbar gerne zum Tauschen genutzt. Jetzt verliert es sozusagen an "Wert". Icognito konnten dennoch nur die Besucher des Events fangen.

Das Problem ist weniger, dass alle das Vieh bekommen. Das Problem ist mehr, dass man damit nicht den "Geschädigten" vom Samstag hilft, sondern einfach allen anderen außer diesen. Das macht die Aktion einfach nur ziemlich lächerlich. — Peter Zwangil (@JussopXP) 3. Juli 2018

Uff leude... Das ist die absolute Arschkarte für Safari-Zone Besucher wie mich. Wenn dann bitte mit Fangdatum/Fangort-Anzeige in einer Arena. — Tobs (@mr_t0bs) 3. Juli 2018

Ob es nun weitere Entschädigungen für die Besucher des Events geben wird, ist unklar. Das größte Problem hatten die Nutzer des Lockdufts. Ein Bug verhinderte das Einloggen für ungefähr sechs Stunden. Was haltet ihr von der Wiedergutmachung? Seid ihr enttäuscht oder freut ihr euch über Corasonn?