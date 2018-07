"Anti-Zensur"-Petition erreicht Rekordzahlen

Morgen soll das EU-Parlament über die geplante Urheberrechtsreform abstimmen. Heute bekam der CSU-Abgeordnete und einer der Initiatoren der Reform, Axel Voss, über 736.000 Stimmen gegen den Gesetzesentwurf überreicht.

Im Juni startete Stephan Wolligandt die Petition Save the Internet auf Change.org, um die Menschen in Europa über die Gefahr der geplanten Urheberrechtsreform für die Meinungsfreiheit und Freiheit im Netz aufzuklären, wie er selbst sagt. Mit etwa 750.000 Teilnehmern ist sie jetzt die erfolgreichste deutsche Petition, die je auf Change.org gestartet wurde. Das geht aus einer Pressemitteilung der Seite hervor.

Morgen sollen die Abgeordneten des EU-Parlaments darüber entscheiden, ob es zu der Urheberrechtsreform kommen wird. Neben der Petition appellieren auch YouTuber und netzpolitische Vereine dafür, gegen die Reform zu stimmen. Von Gegnern wird das geplante Urheberrechtsschutzgesetz abfällig als Zensur-Gesetz bezeichnet. Was der Gesetzesentwurf genau beinhaltet und welche Konsequenzen eine Umsetzung auch mit Blick auf Gaming haben könnte, erklärten wir bereits in einem entsprechenden Artikel tun.

Nun geht es also in die spannende Phase für den Gesetzesentwurf. Mit der Abstimmung im EU-Parlament wird sich zeigen, wie viel Anklang die Kritiker des Entwurfes bei den Abgeordneten haben. Wir halten euch auf dem Laufenden darüber, wie es weitergeht. Bis dahin, lasst uns gerne eure Ansichten dazu in den Kommentaren da.