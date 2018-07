Die "Far Cry"-Reihe gehört mit den zu den bekanntesten und erfolgreichsten Marken von Ubisoft. Wer bislang jedoch nie den Zugang gefunden hat, aber Interesse am Ego-Shooter, kann die gesamte Serie auf Steam noch wenige Stunden lang eine ganze Ecke günstiger erwerben.

Immer wieder wechselt Far Cry das Szenario: Im fünften Teil geht es in den US-Staat Montana

Einst bei Crytek in Frankfurt entstanden, kümmert sich Ubisoft seit dem zweiten Teil um alle Fortsetzungen und davon gibt es mittlerweile durchaus einige. Im Rahmen des Steam Summer Sales könnt ihr noch bis heute Abend, 19:00 Uhr, die einzelnen Serienteile mit bis zu 60 Prozent Rabatt erhalten:

Bei der Wahl des jeweiligen Spiels ist zudem euer Szenario-Geschmack gefragt: Je nachdem für welchen Teil ihr euch entscheidet, seid ihr entweder auf einer Insel, in Gebirgen, in Afrika oder in Montana unterwegs.

Das Angebot gilt wie bereits erwähnt noch bis heute Abend, 19:00 Uhr. Zudem benötigt ihr für alle Spiele ab Far Cry 3 zwingend einen Uplay-Account, der mit eurem Steam-Nutzerkonto verknüpft wird.