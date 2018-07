Ubisoft hat die Patch-Notes zum neuen Title-Update für Far Cry 5 bekanntgegeben, welches morgen, am 6. Juli, für alle Plattformen erscheinen soll. Der Patch konzentriert sich vorrangig auf Fehlerbehebungen, bringt aber auch neue Inhalte für den Kampagnen- und den Arcade-Modus mit sich.

Das bietet der Arcade-Modus:

Wer gerne das ein oder andere Ereignis von Far Cry 5 festhalten möchte, kann dies durch Update 1.08 tun. Der neue Foto-Modus ist im Pause-Menü anzutreffen und steht in allen Solo-Modi zur Verfügung. Dabei verschlägt es euren Charakter in die "Third Person"-Ansicht und es können diverse Einstellungen vorgenommen werden, jene die Tageszeit oder das Sichtfeld beeinflussen, um das Bild euren Erwartungen entsprechend anzupassen.

Desweiteren dürfen sich Fans des Arcade-Modus auf neue Inhalte freuen. Zum einen erwartet euch ein neuer Lobby-Browser für Multiplayer-Lobbies, zum anderen erhält der Editor mit neuen Fahrzeugen, Waffen, Gegnern und Tieren weitere Inhalte des DLCs Düstere Stunden, mit denen ihr euch austoben könnt.

Zuletzt nimmt sich das Entwicklerstudio auch einigen Bugs an und beseitigt damit unter anderem nervige Clippling-Fehler und verhindert das Auftreten von Abstürzen. Alle weiteren Infos zum Title-Update erhaltet ihr auf der offiziellen Webseite.

Far Cry 5 bietet euch eine Vielzahl an Waffen, um mit der Sekte fertig zu werden. Mit Patch 1.08 stehen euch bald noch mehr Waffen zur Verfügung - zumindest für Arcade-Spieler.