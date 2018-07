Das Action-Spiel Past Cure des deutschen Entwicklerstudios Phantom 8 erhielt von der Fachpresse geradezu ausnahmslos vernichtende Rezensionen und fand auch bei vielen Spielern nur wenig anklang. Kritisiert wurden vor allem die repetitiven Ballereinlagen und die generischen Gegnerhorden. Das Indie-Studio ließ sich jedoch nicht beirren und arbeitete fleißig weiter an dem Action-Fiasko. Das Resultat ist ein Patch, der das gesamte Spiel noch einmal komplett umkrempeln soll.

Das ist der Trailer zu Past Cure:

In einer Pressemitteilung bedankt sich das Entwicklerstudio über die Beiträge, jene die Fans von Past Cure geleistet haben:

"Wir waren erstaunt über das Feedback der Community. Die Reaktionen auf Past Cure waren unglaublich, und für ein kleines Entwicklerstudio waren wir sehr beeindruckt von den positiven Beiträgen, jene die Fans geleistet haben. Wir haben uns auch die Dinge angehört, die nicht so funktioniert haben, wie wir uns das vorgestellt haben, und haben eine Reihe an Änderungen, Ergänzungen, Verbesserungen und Redesigns vorgenommen, um das Beste aus Past Cure rauszuholen, es war eine Herzensangelegenheit für uns".

Das Update sorgt damit natürlich nicht nur für einige Fehlerbehebungen, vielmehr handelt es sich dabei um eine großflächige Generalüberholung. Gesamte Areale wurden von Grund auf überarbeitet und sollen so für mehr Immersion sorgen.

Zwei neue Fähigkeiten versprechen mehr Abwechslung, sollen euch das Gefühl von mehr Macht verleihen und bieten mehr Interaktionen mit der Umgebung. Überarbeitete Videosequenzen erzählen die Story jetzt eindringlicher und bieten mehr Informationen zur Hintergrundgeschichte an.

Desweiteren wurde an der Grafik geschraubt, die Synchronisation wurde an einigen Stellen verbessert und auch am "Sanity"-Meter wurden Änderungen vorgenommen. Alle weiteren Informationen zum Update findet ihr auf der Webseite Steam Community.

Past Cure ist Teil der schlechtesten Spiele des Jahres 2018 in unserer Bilderstrecke. Ob der dicke Patch genug Verbesserungen mit sich bringt, um das Action-Spiel aus der Liste verschwinden zu lassen, wird sich zeigen. Das Update kann jedenfalls absofort für PC, PS4 und Xbox One heruntergeladen werden.