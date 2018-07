Das Wochenende steht vor der Tür und verspricht äußerst adrenalingeladen zu werden. Wer nämlich eine PlayStation 4 samt europäischem Account besitzt, soll das Rennspiel Onrush laut offizieller Twitter-Kundgebung an den kommenden Tagen gratis zocken dürfen.

Sehenswert: der furiose Gameplay-Trailer zu Onrush

Wie ihr im Trailer über diesen Zeilen seht, solltet ihr euch bei Onrush nicht auf eine Simulation realer Autorennen einstellen. In diesem hitzigen Arcade-Racer geht es nämlich nicht darum, als erster die Zielgerade zu überqueren, sondern um das möglichst spektakuläre Dezimieren des restlichen Fahrerfelds.

Mit Sprüngen, Tricks und reichlich waghalsigen Manövern reiht ihr in Onrush Kombos aneinander und schaltet in Teams eure Gegner aus. Neben einer umfangreichen Kampagne bietet das Spiel von Entwickler Codemasters diverse Online-Multiplayer-Modi, in denen ihr euer Können zur Schau stellen dürft.

Details zum Gameplay sowie den Stärken und Schwächen des Spiels entnehmt ihr unserem Spieletipps-Test zu Onrush. Hier wusste der Arcade-Racer unter anderem aufgrund seines hohen Suchtpotenzials durchaus zu überzeugen. Wer das Spiel selbst einmal ausprobieren möchte, kann dies vom heutigen Freitag bis Montag, den 9. Juli, kostenlos tun.