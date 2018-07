Videospiele sollen einem immer diverseren Publikum näher gebracht werden. Da wäre es ja nur naheliegend, dass auch in den Videospiel-Unternehmen selbst diese Philosophie in die Praxis umgesetzt wird. Doch gerade in Deutschland sieht das ziemlich dürftig aus.

Hier sind ein paar starke Frauen und Männer der Videospielgeschichte. Wir würden uns von allen leiten lassen.

Der Frauenanteil in den Geschäftsführungen von Deutschlands fünfzig größten Spieleentwicklern ist gleich null. In kleineren Unternehmen gibt es wenige Ausnahmen. Von den mehr als 500 Unternehmen, die in Deutschland Videospiele entwickeln oder vertreiben, sitzen in den fünzig größten davon ausschließlich Männer in der Geschäftsführung, so berichtete GamesWirtschaft. Das, obwohl die Geschlechterverteilung bei den Nutzern recht ausgeglichen ist, wie eine Infografik des Verband der deutschen Games-Branche zeigt.

In kleineren Unternehmen, also mit bis zu zwanzig Angestellten, gibt es einige Ausnahmen. Die Frauen in diesen Führungspositionen sind allerdings auch meistens die Gründerinnen des Unternehmens, wie zum Beispiel Corinna Geppert von Jo-Mei, die kürzlich auf der E3 ihr Spiel Sea of Solitude vorstellte. Eine andere Ausnahme ist Sabine Bendiek, die als Vorsitzende der Geschäftsführung von der Microsoft GmbH über 2.700 Mitarbeiter leitet.

Zwar wird in den großen Unternehmen Deutschlands Chancengleichheit versprochen, die Umsetzung sieht bisher aber arm aus. Wie aus einer Studie der AllBright-Stiftung hervorgeht, bildet Deutschland im internationalen Vergleich das Schlusslicht, wenn es um Frauen in Führungspositionen geht.

Wann meint ihr kriegen Frauen in großen Unternehmen tatsächlich eine gleichberechtigende Chance eine Führungsposition einzunehmen. Schließlich haben wir schon 2018. Oder wie seht ihr das?