Der Playground-Modus in Fortnite gehört bereits jetzt zu den beliebtesten Modi des gesamten Spiels, doch in wenigen Tagen wird er uns wieder weggenommen – nur um ihn danach wieder zurückzuholen.

Was ist eigentlich dieser Battle Pass von dem alle reden und welche Vorteile bringt er euch?

Dank des Playground-Modus konnte sich die Community in Fortnite so richtig austoben und diverse Schauplätze aus anderen Spielen nachstellen oder für den echten Kampf zusammen mit Freunden üben. Doch so plötzlich der Sandkasten-Modus ins Spiel integriert wurde, so schnell wird er auch wieder verschwinden – allerdings aus einem guten Grund.

Epic Games verkündete, dass der Playground-Modus am 12. Juli wieder offline gehen wird und man an Verbesserungen arbeitet, um ihn im nächsten Update wieder hinzuzufügen. Genauer gesagt, sprach man von der Möglichkeit, mit bis zu 4 Spielern Teams festzulegen, die sich gegenseitig bekämpfen können. Darüber hinaus kommt unter anderem der Aim-Assistent für den Controller und die Möglichkeit, die Strukturen der Freunde ebenfalls zu editieren.

Wann genau das Update erscheint, in dem alle Neuerungen mitgeliefert werden, ist bisher noch nicht bekannt. Wir halten euch in diesem Fall auf dem Laufenden.

Habt ihr den neuen Modus in Fortnite alleine oder mit Freunden schon einmal ausprobiert? Welche Neuerungen sollte es eurer Meinung nach im neuen Update geben?