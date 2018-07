Destiny 2 hat seit seiner Veröffentlichung vor knapp einem Jahr keinen allzu leichten Stand und Entwickler Bungie erntet regelmäßig einen Shitstorm. Ob dieser verdient ist, könnt ihr nun selbst herausfinden. Aktuell ist die PC-Version des Online-Shooters gratis spielbar.

Passend zum WM-Fieber: Wer will kann in Destiny 2 auch Fußball spielen - so mehr oder weniger:

Dabei handelt es sich übrigens nicht um die schon etwas länger erhältliche Demo von Destiny 2. Stattdessen haben Bungie und Blizzard für das Wochenende die Vollversion für alle Interessierten freigeschaltet. Bis Sonntag, 19 Uhr, lässt sich Destiny 2 demnach in vollem Umfang erkunden. Ausgenommen sind allerdings die beiden DLC-Erweiterungen.

Inhaltliche Einschränkungen gibt es ansonsten offenbar keine. Sprich ihr könnt in der Zeit die komplette Hauptkampagne spielen, an PvP-Events teilnehmen oder euch eventuell sogar die hochstufigen Inhalte genauer ansehen - sofern ihr das denn in der knappen Zeit schafft.

Solltet ihr nach dem Testwochenende von Destiny 2 überzeugt sein, könnt ihr euren Fortschritt zudem in die Vollversion übernehmen. Diese ist passenderweise aktuell im Battle.net im Angebot. Dort kostet das Hauptspiel mitsamt den Season Pass zurzeit nur 38,99 Euro anstatt 59,99 Euro.

Immer wieder versuchen Entwickler neue Spieler mit Hilfe von Gratis-Wochenenden anzulocken. Funktioniert das Konzept eurer Meinung nach? Verratet uns doch eure Meinung dazu in den Kommentaren!