Anthem: Entwickler zeigen ausführliche Gameplay-Demo

Wenige Wochen nach der E3 2018 veröffentlicht Entwickler Bungie ein neues, sehr ausführliches Video zu Anthem. In etwa 20 Minuten stellt Chef-Entwickler Ben Irving verschiedene Spielmechaniken vor, zeigt eine Gruppenaktivität und gewährt einen ersten Blick auf einen Bosskampf.

Die ausführliche Präsentation gibt es im Video:

Das Video beginnt mit einer Zwischensequenz in eurer mobilen Basis namens Strider, in der die Geschichte von Athem vorangetrieben werden soll. Kurz darauf geht es dann in den Kampfanzug, der in dieser Demo der Klasse Colossus angehört. Diese sind etwas schwerer und behäbiger und damit durchaus geeignet als Schutzwall für den Rest der Truppe zu dienen.

Zusammen mit einem weiteren Colossus und einem Ranger geht es anschließend in die offene Spielwelt von Anthem. Wenig später stößt noch ein Storm-Spieler hinzu. Die vierte Klasse, der Interceptor, taucht im Video hingegen noch nicht auf.

Kurz darauf betreten alle vier Spieler einen Stronghold, eine der schweren Gruppenaktivitäten von Anthem. Die Strongholds sind im Grunde zu vergleichen mit Instanzen aus herkömmlichen Online-Rollenspielen oder mit den Strike-Aufgaben aus Destiny 2. Am Ende des Videos kommt es schlussendlich zu einem Bosskampf mit der Schwarm-Tyrannin, die ordentlich einstecken kann.

Auf der E3 haben wir uns Anthem vor Ort angesehen. Unser Fazit gibt es im Video:

Übrigens: Wer sich an den großen Schadenszahlen stört, darf aufatmen. Laut Biowares Mark Darrah wird es im fertigen Spiel eine Option geben, die Zahlen entsprechend kleiner darstellen zu lassen.

Oh and an update on the mst common question of all: pic.twitter.com/HutyNRMbH6 — Mark Darrah (@BioMarkDarrah) 5. Juli 2018

Wer will kann sich sogar die Schadenszahlen statisch anzeigen lassen, anstatt, dass sie wie im Video nach oben hin wegschweben.

Erscheinen soll Anthem voraussichtlich am 22. Februar 2019 für PC, Xbox One und PlayStation 4. Zuvor möchte Bioware allerdings noch eine Beta an den Start bringen. Einen Termin dafür gibt es allerdings noch nicht.