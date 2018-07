Der Start der neuen Saison von Fortnite ist jedes Mal ein Highlight und auch dieses Mal bereitet sich Entwickler Epic Games sehr ausführlich darauf vor. Seit kurzem existieren in der Spielwelt zahlreiche Dimensionsrisse, die immer mal wieder Teile der Spielwelt verschlingen. Nun ist ausgerechnet der Durrr-Burger in unserer echten Welt wieder aufgetaucht.

Zur Erklärung: Normalerweise ist der riesige Burger in Greasy Grove zu Hause und existiert da so vor sich hin. Aufgrund eines Risses wurde er jedoch nun verschlungen und gilt seit dem als vermisst. Der Twitter-Nutzer Sela Shiloni hat ihn allerdings wiedergefunden - und zwar in der echten Wüste von Kalifornien.

What.... is this... I’m in the middle of the desert why is this here??? pic.twitter.com/oTMiGc0Wno — Sela Shiloni (@selashiloni) 6. Juli 2018

"Was... ist das...? Ich bin mitten in der Wüste, wieso ist das hier?"

Die Optik ist eindeutig dem Durrr-Burger nachempfunden. Laut Shiloni war er gerade zufällig in der Gegend unterwegs, um einen geeigneten Platz für ein Foto-Shooting zu finden. Ob dem tatsächlich so ist oder er möglicherweise von Epic Games einen entsprechenden Tipp erhalten hat, bleibt offen.

Einige Fans vermuten jedoch, dass es sich nur um eine gute Photoshop-Aktion handelt. Shiloni hat deshalb auch ein Video veröffentlicht, welches den Burger ebenfalls zeigt:

I don’t have one 😫. I have other videos but didn’t think I’d need one of me touching it lol pic.twitter.com/gcOuiY334y — Sela Shiloni (@selashiloni) 6. Juli 2018

"Ich habe andere Videos aber ich habe nicht gedacht, dass ich eins benötigen würde, wo ich den Burger anfasse"

Was es damit wirklich auf sich hat, ist noch unklar. Allerdings ist Epic Games offenbar nun drauf und dran, Fortnite in die echte Welt zu bringen. Eine PR-Aktion, die sich definitiv sehen lassen kann.

Lange wird es übrigens nicht mehr dauern bis das Rätsel gelöst ist. Am kommenden Donnerstag, dem 12. Juli 2018, startet die fünfte Saison von Fortnite. Welche Änderungen euch erwarten, bleibt jedoch noch ein Geheimnis.