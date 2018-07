Nach Fortnite kommt bald auch der nächste große "Free 2 Play"-Hit auf die Nintendo Switch. Im Rahmen der Tennocon 2018 hat Entwickler Digital Extremes offiziell Warframe für die Hybridkonsole bestätigt.

Das erste Video zur Switch-Version von Warframe:

Verantwortlichung für die Umsetzung des Online-Action-Spiels ist Panic Button, die zuvor bereits die Portierungen von Doom und Rocket League auf die Nintendo Switch verantwortet haben. Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings noch nicht.

Zusätzlich zur Ankündigung der "Nintendo Switch"-Version hat Digital Extremes außerdem das nächste große Update für Warframe vorgestellt. In Fortuna wagt ihr euch mit eurem Charakter auf die Venus, die zweite "Open World"-Region. Diese soll deutlich größer ausfallen als die Ebenen von Eidolon und viel mehr Inhalte bieten.

Das Ankündigungsvideo zu Fortuna kann sich sehen lassen:

Neben neuen Aufträgen und riesigen Spinnenfeinden werdet ihr außerdem die Möglichkeit erhalten, verschiedene Haustiere auf der Venus zu fangen. Die unschuldigen Tiere werden von der Organisation Corpus gejagt, die sie für Experimente missbrauchen wollen. Als Spieler könnt ihr sie hingegen retten und an einem sicheren Ort verwahren.

Eine der größten Neuerungen ist jedoch Codename: Railjack. Hinter dem Namen verbirgt sich die Implementierung von Kampfraumschiffen. Erstmals in Warframe könnt ihr direkt von der Venus aus mit eurem Raumschiff ins All fliegen und an PvE-Gefechtsmissionen teilnehmen. Die Aufträge sind laut Digital Extremes für 1 bis 4 Spieler ausgelegt. In Zukunft könnte es eventuell auch PvP-Schlachten geben.

Die Fortuna-Erweiterung soll laut den Entwicklern voraussichtlich im Herbst erscheinen. Einen genauen Termin gibt es jedoch noch nicht. Das Update wird dann aber wie gewohnt für alle Spieler gratis sein.