Monster Hunter World: Systemvoraussetzungen der PC-Version geleakt

Über eine große Spieleplattform sind kurz vor der offiziellen Ankündigung die Systemvoraussetzungen bekannt geworden, die Monster Hunter - World an euren PC richten wird.

Sehenswert: der Trailer zum zweiten kostenlosen Update für Monster Hunter World

Bereits seit Januar dieses Jahres haben Nutzer der Konsolen PlayStation 4 und Xbox One die Möglichkeit, in der wilden Spielwelt von Monster Hunter - World auf Kreaturenjagd zu gehen. Eine PC-Version hat Capcom ebenfalls bereits angekündigt – wann genau diese erscheinen soll, will der Entwickler und Publisher voraussichtlich noch am heutigen Montag bekannt geben.

Neben einem finalen Veröffentlichungsdatum dürft ihr mit weiteren Informationen zur PC-Version rechnen. Schon vor der offiziellen Bekanntgabe sind über die chinesische Spieleplattform WeGame des stetig wachsenden Spielekonzerns Tencent nun allerdings die Systemvoraussetzungen geleakt, wie die englischsprachige Webseite Siliconera berichtet. Im Folgenden lest ihr, wie gut euer PC mindestens beziehungsweise idealerweise sein muss, damit ihr Monster Hunter - World spielen könnt.

Minimale Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel Core i5 4460, 3.2GHz

Arbeitsspeicher (RAM): 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 760

Festplattenspeicher: 25GB

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1 oder Windows 10

Empfohlene Systemvoraussetzungen:

Prozessor: Intel Core i7 3770, 3.4GHz

Arbeitsspeicher (RAM): 8GB

Grafikkarte: Nvidia GeForce GTX 1060

Festplattenspeicher: 25GB

Betriebssystem: Windows 7, 8, 8.1 oder Windows 10

Da diese Informationen auf einer großen Spieleplattform veröffentlicht und nach dem Missgeschick schleunigst wieder entfernt wurden, besitzen sie eine gewisse Glaubwürdigkeit. Endgültige Gewissheit gibt es aber natürlich erst mit der offiziellen Ankündigung Capcoms, die voraussichtlich noch am heutigen 9. Juli um 18 Uhr deutscher Zeit erfolgt.

Eine gelungene PC-Umsetzung ist durchaus willkommen: Im Spieletipps-Test überzeugte Monster Hunter - World unter anderem durch toll gestaltete Monster, taktischen Tiefgang und ein motivierendes Spielgeschehen, das alleine oder auch mit Freunden erlebt werden darf.