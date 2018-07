Ihr habt gerade nicht viel zu zocken? Das könnte unter Umständen am Oktober liegen. Da erscheinen nämlich derart viele Spiele-Blockbuster, dass die Übersicht schon mal verloren gehen kann.

Forza Horizon 4 soll schon Anfang Oktober erscheinen:

Während im Juli und im August Spieleflaute herrscht, trumpft vor allem der Oktober mit reichlich Spieleperlen auf. Racing-Fans dürfen sich den 2. Oktober rot am Kalender anstreichen, denn da soll Forza Horizon 4 erscheinen und will euch mit unterschiedlichen Jahreszeiten begeistern. "Jump & Run"-Freunde erwartet am selben Tag stattdessen Mega Man 11 für PS4, Xbox One und Nintendo Switch.

Am 5. Oktober führt die Reise ins antike Griechenland mit Assassin's Creed - Odyssey. Zum allerersten Mal in der "Action-Adventure"-Reihe dürft ihr hier zu Beginn des Spiels zwischen einem weiblichen und einem männlichen Charakter wählen und selbst über ihre/seine Sexualität bestimmen. "Party"-Spieler dürfen sich higegen auf das mit Minispielen gefüllte Super Mario Party freuen.

Am 19. Oktober bekommt ihr die Gelegenheit euch mit Battlefield 5 in actiongeladene Multiplayer-Gefechte zu stürzen. Priorisiert ihr den Nahkampf, könntet ihr stattdessen einen Blick auf das Prügelspiel Soul Calibur 6 werfen, welches mit dem Gastcharakter Geralt von Riva aufwartet.

Noch nicht genug? Gut, denn sonst müsstet ihr auf einen der meisterwarteten Titel 2018 verzichten: Red Dead Redemption 2. Kommt nichts dazwischen, können "PS4"- und "Xbox One"-Besitzer am 26. Oktober die Hufe schwingen und sich im Wilden Westen ordentlich austoben. Vielleicht bekommen dieses Mal sogar PC-Spieler die Gelegenheit.

Bei dieser Überfülle an Spielen stellt sich mal wieder die Frage, wieso die großen Publisher Unwillens sind, einige ihrer größten Spiele im Sommer zu veröffentlichen - hier hätten sie keine Konkurrenz. Denn bei einem so großen Angebot im Oktober ist davon auszugehen, dass einige dieser Spiele im Getöse der Blockbuster untergehen werden.

Im Oktober ist also für jeden etwas dabei. Auf welches dieser Videospiele freut ihr euch denn am meisten? Verratet uns eure Meinung gerne in den Kommentaren oder auf Facebook!