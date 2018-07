Wenn ihr schon einmal ein Spiel über den Nintendo eShop vorbestellt habt, dann wird euch aufgefallen sein, dass ihr diese Entscheidung nicht mehr rückgängig machen könnt. Ein Reddit-User übersetzte nun einen norwegischen Artikel des Magazins Pressfire, laut dem das Land Norwegen nun gegen diese Art der Vorbestellung klagen will. Der Rechtsweg führt nach Deutschland, da der Sitz von Nintendo of Europe hier liegt.

Der Grund für die Klage sei, dass Nintendo den Spielern keine Möglichkeit gibt, die Vorbestellung zurückzuziehen, obwohl das Spiel noch gar nicht erschienen ist. Nintendo hingegen behaupte, dass die Leistung schon erbracht wurde, da das Spiel nach der Bezahlung bereits heruntergeladen und bei Release sofort spielbar ist. Laut norwegischen Behörden verstoße Nintendo damit gegen das EU-Verbraucherrecht. Diese haben deutsche Behörden nun aufgetragen, gegen Nintendo vorzugehen. Also läge es nun in deutschen Händen, diese Beschwerde an Nintendo of Europe (mit dem Hauptsitz in Deutschland) weiterzuleiten.

"Die Praxis, nicht veröffentlichte Spiele Wochen oder Monate vor dem Release zu laden, kann nicht dazu verwendet werden, das Widerrufsrecht des Verbrauchers zu umgehen. Wir betrachten dies als einen Bruch der Verbraucherrechte", so norwegische Behörden.

Laut dem Magazin könnte der Fall vor dem Europäischen Gerichtshof landen, wenn Deutschland den norwegischen Behörden zustimmt. Auf Reddit führt die Beschwerde auf viel Zuspruch. "Es wurde endlich Zeit", so ein Nutzer. Nintendo sei außerdem die einzige Konsole, auf der man eine Vorbestellung nicht stornieren kann.

Was haltet ihr von dem Fall? Stimmt ihr den norwegischen Behörden zu und habt ihr euch vielleicht selbst schon einmal geärgert, dass ihr eine Vorbestellung nicht stornieren konntet?