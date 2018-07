Auf der Charity-Webseite Humble Bundle bekommt ihr zurzeit die Gelegenheit drei tolle Videospiele für insgesamt nur 12 US-Dollar (etwa 10 Euro) abzustauben. Alles, was ihr dazu braucht, ist ein kostenloser Account auf Humble Bundle und Steam.

Mit dabei: Das Abenteuer A Hat in Time

Humble Bundle hält jeden Monat eine Auswahl verschiedener Spiele für Subscriber bereit. Im Juli könnt ihr für einen Preis von 12 US-Dollar das MMO Conan Exiles, das Pixelspiel The Escapists 2 und das Jump & Run A Hat in Time eurer Steam-Bibliothek hinzufügen.

Zuerst müsst ihr dafür aber einen kostenlosen Account auf Humble Bundle anlegen. Danach klickt ihr auf der entsprechenden Webseite einfach auf "Subscribe for $12/Month", wählt "Monthly" und klickt danach auf "Subscribe". Nachdem ihr den Kauf abgeschlossen habt, solltet ihr eine E-Mail erhalten, jene euch mit einem Link zu den von euch erworbenen Steam-Keys weiterleitet. Die Produktschlüssel könnt ihr sofort auf Steam einlösen.

Wichtig: Vergesst anschließend nicht unter euren Konto-Einstellungen auf "Cancel Subscription" zu klicken, zumindest wenn ihr nicht fortwährender Abonnent bleiben wollt.

Drei tolle Spiele zu einem unschlagbaren Preis. Conan Exiles hat am 8. Mai 2018 die "Early Access"-Phase auf Steam hinter sich gelassen und ist in die Vollversion übergegangen. Was euch in dem von Blut und Schweiß triefenden Action-MMO erwartet, seht ihr in der Bilderstrecke.