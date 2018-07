Mit diesem spektakulären Fund hatte er nicht gerechnet: Ein User auf Reddit fand in einem Toys “R” Us eine originalverpackte Version von Mario Kart 64.

Die Warenkette Toys “R” Us ist bankrott – in den Vereinigten Staaten mussten etliche Filialen geschlossen werden und rote Zahlen bestimmen den Alltag der noch existierenden Märkte. Doch gerade jetzt gibt es die Chance, den ein oder anderen Schatz im Innern eines Ladens zu finden – vielleicht auch bei uns in Deutschland.

Auf Reddit präsentierte ein User einen Fund, der nicht nur unglaublich historisch, sondern wahrscheinlich auch unglaublich wertvoll ist. Die Rede ist von Mario Kart 64 in der Originalen Verpackung von 1997. Er fand den völlig verdreckten und staubigen Karton unter einem Regal in einer Filiale in seiner Nähe.

Die Chance ist übrigens hoch, dass noch viele weitere Schätze in Filialen verstauben, die derzeit geschlossen werden. Putzkräfte überprüfen jede kleinste Ecke und entdecken immer wieder vergessene Waren, die heute als besonders rar gelten. Ein Verkäufer auf ebay bietet Mario Kart 64 unverpackt für 99,99 Euro an.

Seid ihr auch schon einmal in einem Laden eures Vertrauens nach einem alten Spiel fündig geworden? Der Blick unter die Regale könnte sich vielleicht beim nächsten Besuch lohnen.