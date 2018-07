Monster Hunter - World: PC-Version erscheint schon in einem Monat

Lange mussten PC-Spieler warten, jetzt ist ein Ende in Sicht: Capcom hat via Pressemitteilung neue Details zur PC-Version von Monster Hunter - World verraten. Wer digital einsteigt, kann schon in etwa einem Monat mit der Jagd loslegen.

Innerlich schon einmal vorbereiten: Mit dieser Route könnt ihr auch bald am PC Erze farmen

Auf der PlayStation 4 und Xbox One dürfen Spieler schon seit Januar Monster Hunter - World spielen. Am PC wird es ab dem 9. August 2018 möglich sein. Dies gilt zumindest für die digitale Steam-Version der Monsterhatz, wie Capcom schreibt. Die Box-Version wird hingegen erst am 3. September im Handel stehen.

Die Kosten für die Standard-Edition liegen bei rund 60 Euro. Vorbesteller erhalten zudem das Ursprungs-Rüstungsset und den Talisman der Fünften. Für etwa 70 Euro gibt es außerdem noch einen Digital Deluxe Edition, die ein Samurai-Set, drei Gesten, zwei Sticket-Sets, eine Gesichtsbemalung und eine besondere Frisur beinhaltet.

Die Systemanforderungen haben wir für euch bereits in einer anderen News zusammengefasst. Ob sich Monster Hunter - World lohnt könnt ihr derweil im Konsolentest "Monster Hunter - World: Größer, Schöner, Besser?" erfahren.

Endlich eine Veröffentlichung in Sicht: PC-Spieler dürfen also über ein halbes Jahr nach der Konsolenversion endlich die Schwerter wetzen und die Rüstung polieren. Freut ihr euch darauf oder ist der Hype um Monster Hunter vorbeigezogen?