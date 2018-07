Am Wochenende war es noch ein Gerücht, jetzt ist es offiziell bestätigt: Hersteller THQ Nordic bestätigt via Pressemitteilung, dass Darksiders 3 Ende November erscheinen wird. Zusätzlich kündigt das Unternehmen zwei spezielle Versionen an, die nicht allzu günstig sind.

Im Vorgänger stand noch der Reiter Tod im Mittelpunkt:

Wenn nichts mehr dazwischen kommt, dann erfolgt die Veröffentlichung von Darksiders 3 am 27. November für PC, Xbox One und PlayStation 4. Vorbesteller von Darksiders 3 erhalten zusätzlich einen exklusiven Rüstungs-DLC, welcher der Protagonistin Fury ein besonderes Outfit spendiert. Wer außerdem digital zugreift, kann alternativ eine Deluxe Edition erwerben, die das Hauptspiel, zwei DLCs und den Soundtrack beinhaltet.

Wer hingegen etwas tiefer in die Taschen greifen möchte, für den bieten sich gleich zwei spezielle Handelsversionen von Darksiders 3 an. Da wäre zum einem die rund 150 Euro teure Collector's Edition:

Figur von Fury (circa 29 cm groß)

Steelbook

Artbook

Soundtrack auf CD

exklusiver Rüstungs-DLC

Noch etwas teurer ist Apocalypse Edition, die mit satten 400 Euro zu Buche schlägt:

Wand-Poster aus Stoff (77x100 cm)

4 Figuren (Fury (circa 29 cm), Vulgrim, Krieg und Tod (circa 25 cm))

Amulett mit dem Zeichen der Reiter

Steelbook

Artbook

Soundtrack

exklusiver Rüstungs-DLC

Beide Versionen werden natürlich ebenfalls am 27. November veröffentlicht.

Einfach wird es für Darksiders 3 an dem Tag nicht. Schließlich findet die Veröffentlichung mitten im Weihnachtsgeschäft statt und zahlreiche Spieler dürften bereits den einen oder anderen Hochkaräter ins Visier genommen haben. Es wäre jedoch schade, wenn auch dem dritten Darksiders-Spiel kein Erfolg vergönnt sei.