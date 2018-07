Ubisoft hat einen Teaser Trailer zum zweiten DLC Lost on Mars für Far Cry 5 veröffentlicht und auch den geplanten Veröffentlichungstermin bekanntgegeben. Wie der Name schon verrät, verschlägt es euch dieses Mal auf den Roten Planeten.

Das ist der Trailer zu Lost on Mars:

Entführt von Aliens landet der bereits aus der Hauptgeschichte bekannte Nick Rye gemeinsam mit seinem Freund Hurk auf dem Mars. Das Ziel der beiden: die außerirdischen Wesen mit allen Mitteln bekämpfen, um so eine Invasion auf der Erde zu verhindern.

Dabei stehen euch neue, auf Alientechnologie basierende Waffen zur Verfügung, deren Namen schon so schräg sind, dass sie einiges an Abwechslung versprechen. Darunter der Blaster of Desaster, das Hellfire und der Morphinator. Desweiteren teilt Ubisoft in der Videobeschreibung auf dem offiziellen YouTube-Kanal mit, dass ihr als neues Mittel zur Fortbewegung ein Jetpack nutzen und damit der Schwerkraft trotzen könnt.

Nach dem DLC Düstere Stunden, bei dem ihr mit der Nordvietnamesischen Armee konfrontiert wurdet, handelt es sich bei Lost on Mars um die zweite von insgesamt drei geplanten Erweiterungen. Die Reise zum Mars könnt ihr voraussichtlich schon am 17. Juli 2018 antreten. Der DLC steht Besitzern vom Season Pass und der Gold Edition von Far Cry 5 kostenlos zur Verfügung.

Schon im Hauptspiel könnt ihr im Kampf gegen die Sekte auf ein ansehnliches Waffen-Repertoire zurückgreifen, wie ihr in der Bilderstrecke sehen könnt. Mit dem neuen DLC wird die Liste für Fans des Arcade-Modus vermutlich noch einmal kräftig erweitert.