Nachdem sich Sony mit seiner Crossplay-Politik kürzlich bei vielen Fans unbeliebt machte, hat Nintendo nun die Chance ergriffen. Das Unternehmen will auf eine bestimmte Weise das Spielen zwischen unterschiedliche Plattformen fördern.

Minecraft bekam für die Switch einen ganz speziellen Trailer:

In einer Bekanntgabe an Investoren verkündete Nintendo, dass sie tun, was sie können, "um Publishern zu helfen, (in ihren Spielen) Crossplay zu integrieren". Ihrer Politik, Nintendo-Spiele nur auf Nintendo-Konsolen zu veröffentlichen, bleiben sie dennoch treu. In einem kürzlichen Gespräch mit dem Magazin IGN hieß es außerdem, dass Nintendo mit Entwicklern zusammenarbeite und es ihnen somit ermögliche, "ihre Vision zum Leben zu erwecken".

"Und ob das nun Fortnite ist, ob es sich um eine Reihe anderer Spiele handelt, die plattformübergreifend auf unserer Konsole spielen, vom Standpunkt eines Entwicklers ist es das, was wir wollen."

Dass Nintendo Crossplay gutheißt, wurde schon im vergangenen Monat bei Minecraft deutlich. Passend zum Feature veröffentlichte das Unternehmen gemeinsam mit Microsoft einen Trailer, der das plattformübergreifende Spielen hervorhebt. Sony geriet kürzlich unter Kritik, nachdem Fortnite auf der Switch veröffentlicht wurde. Zahlreichen Spielern war es nicht möglich, ihren bisherigen Fortschritt von der PlayStation 4 auf Nintendos Konsole zu übertragen.

Inwieweit sich diese Aussage Nintendos auf künftige Spiele auswirkt, ist unklar. Was haltet ihr davon, dass Nintendo Crossplay unterstützen möchte? Freut ihr euch darauf, mit Freunden zu spielen oder ist euch das gleichgültig?