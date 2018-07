Xbox One: Neuer Controller in sportlichem Look angekündigt

Microsoft hat einen neuen Xbox One-Controller in sportlichen Farben angekündigt. Der „Xbox Wireless Controller – Sport White Special Edition“ soll im August in den Handel kommen.

Wer hat eigentlich den besseren Pro-Controller?

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Freunde des realen und digitalen Sports sollen aber auch in Zukunft Flagge zeigen dürfen – mit einem neuen Xbox One-Controller, der in sportlichem Sneaker-Design daher kommt.

Say hello to the Sport White Special Edition Controller, inspired by sports and sneakers. pic.twitter.com/FsLnXCgAyg — Xbox (@Xbox) 10. Juli 2018

Wie ihr dem Tweet entnehmen könnt, trägt das frisch angekündigte Pad den Namen „Xbox Wireless Controller – Sport White Special Edition“ und kommt in weißer Grundfarbe mit Grau-, Minz- und Silberakzenten daher. Für guten Halt sorgt ein gummierter Diamantgriff auf der Rückseite des Controllers.

Mit diversen individuellen Pads – darunter dem Sea of Thieves-Controller im Mai – erhalten Xbox-Jünger immer mehr Optionen in der Wahl ihres Controller. Das neue Sportgerät darf ab dem 31. Juli 2018 für einen Preis von 69,99 Euro vorbestellt und ab dem 7. August im Handel erworben werden.