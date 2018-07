Wenn ihr bereits das Gefühl habt, jedes Monster in Pokémon Go bereits gesehen oder gefangen zu haben, sollte euch dieser Leak freuen. Der Dataminer Chrales zeigte in einem Livestream auf Twitch neun neue Grafiken von Pokémon. Auf zwei von ihnen haben die Fans sicherlich schon gewartet.

Neun neue Pokémon aus der 2. und 3. Generation zeigte der Dataminer seinen Fans. Darunter auch Shiny-Versionen. Die Pokémon samt ihres schillernden Aussehens seht ihr in der folgenden Grafik.

Von oben nach unten: Farbeagle, Celebi, das ihr wohl durch spezielle Forschungsaufgaben erhalten werdet, Jirachi, Nincada, Ninjask, Ninjatom, Perlu und Alabyss. Die Grafik erstellte der Reddit-User JANKA_lml.

Wann genau ihr die Pokémon erwarten könnt, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Bei Celebi und Jirachi handelt es sich um mysteriöse Pokémon, die beide den Zweittyp Psycho besitzen. Deoxys wiederum ist ein legendäres Pokémon, vom Typ Psycho, das aus einem Virus im Weltraum hervorging. Ob Spieler alle Formen fangen können, ist bisher ebenfalls unklar. Auch Farbeagle und Celebi kündigte der Dataminer an. Fans dürften die beiden Monster lang erwartet haben, da sie den Johto-Pokédex vervollständigen. Das zweite Pokémon Go Fest findet am 13. und 14. Juli erneut in Chicago statt. Fans können nun hoffen, dass die neun Pokémon zur Feier des Events veröffentlicht werden und sich der Leak bewahrheitet.

Würdet ihr euch freuen, euren Johto-Pokédex endlich zu vervollständigen? Welche Pokémon wünscht ihr euch noch im Spiel?