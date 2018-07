Alle User der PlayStation 4 dürfen sich freuen: Der beliebte Titel Subnautica wird noch in diesem Jahr für die aktuelle Konsole von Sony erscheinen.

Mit diesem Trailer wurde Subnautica im Januar zum Release präsentiert

Subnautica befand sich viele Monate in einer recht gut spielbaren Beta-Phase auf Steam und erschien in der ersten Vollversion erst im Januar 2018 für den PC und für die Xbox One als Game Preview. Sony-User blieben also bisher auf der Strecke, was sich in diesem Jahr allerdings noch ändern wird.

So erscheint Subnautica für die PlayStation 4 Ende 2018 und wird die bedrückend gruselige und zugleich wunderschöne Unterwasserwelt erstmals für die PlayStation auf den heimischen Fernseher bringen. Entwickelt wird der Port übrigens vom Entwicklerstudio Panic Button, die in der Vergangenheit unter anderem die Portierungen von Rocket League oder Wolfenstein II übernahmen.

Publisher wird wie gewohnt Unknown Worlds, welche bereits für die Entwicklung und Veröffentlichung der PC-Version verantwortlich waren. Der Preis für das Spiel wird wahrscheinlich bei etwa 20 Euro liegen.

Habt ihr Subnautica schon einmal gespielt und findet ihr das Setting eher bedrückend oder hübsch anzusehen? Eure Meinung lesen wir gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Meldung.