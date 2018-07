Der Hype rund um Battle Royale findet keinen Abklang. Nachdem PlayerUnknown's Battlegrounds durch Monster Hunter - World erfolgreich von der Spitze der Steam-Charts verdrängt wurde, reiht sich jetzt ein völlig neues Multiplayer-Spiel auf Platz 1 der weltweiten Topseller ein: Islands of Nyne - Battle Royale.

Schaut euch den Trailer zum neuen Steam-Hit an:

Das Grundgerüst von Islands of Nyne - Battle Royale unterscheidet sich nur gering von seiner Konkurrenz. Wie auch in Fortnite oder PUBG landet ihr zu Beginn eines Matches mit 99 anderen Spielern auf einer Insel, dessen Schlachtfeld im Verlauf immer weiter schrumpft. Euer Ziel ist es als letzter Überlebender aus der Schlacht hervorzutreten.

Die größten Unterschiede zu anderen Vertretern des "Battle Royale"-Genres liegen vor allem in der "First Person"-Ansicht, dem futuristischen Setting und der Geschwindigkeit des skillbasierten Spielgefühls.

Wie das Entwicklerstudio Define Human auf der offiziellen Webseite zu Islands of Nyne - Battle Royale bekanntgibt, sollen in Zukunft abseits kleinerer Inhalte auch zwei weitere Karten veröffentlicht werden. An einer Konsolen-Umsetzung wird ebenfalls schon fleißig gearbeitet.

Islands of Nyne -- Battle Royale wurde nach drei Jahren Entwicklungszeit am 12. Juli 2018 auf Steam als "Early Access"-Version veröffentlicht und stümte sofort auf Platz 1 der weltweiten Topseller auf Steam.