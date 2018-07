Um eine Botschaft an Nintendo zu unterbreiten, hackte sich ein Spieler in die Bestenliste von Splatoon 2. Er adressiert damit das Problem von Cheatern, die im Spiel ungehindert anderen den Spaß verderben würden.

Auf der Twitter-Seite von Nintendeal wurde gestern ein Screenshot aus Splatoon 2 gepostet, der die Bestenliste des "Rank X"-Modus zeigt. Darin finden sich aber nicht wie üblich die Namen der Punktebesten, sondern eine deutliche Ansage an Nintendo. Ein Hacker hat die Liste manipuliert, um den Konzern zu mehr Bedacht im Umgang mit Cheatern aufzurufen. Hier ist der Tweet mit dem Screenshot:

Someone hacked the Splatoon 2 X Rank Leaderboard in an effort to call out Nintendo's lack of response to cheaters. "Please add anti cheat" pic.twitter.com/ehz4mmWL3c

Die Worte ergeben von oben nach unten gelesen den Satz "Please Add Anti Cheat", also sinngemäß “Bitte fügt Anti-Cheat-Software hinzu“. Der Spieler ist frustriert darüber, dass die Online-Matches von Splatoon 2 mittlerweile von Cheatern heimgesucht werden und wünscht sich von Nintendo, diesem Problem mehr Aufmerksamkeit zu schenken.

In einem Reddit-Thread zum Thema bezieht er selbst Stellung zu der Aktion. Dabei geht er zu Beginn darauf ein, warum er das Spiel so liebt:

“Despite having its connectivity issues, I think it provides a healthy and competitive environment for all players; it advocates strategy and a strong sense of team work. It is because of this, everyone enjoys Splatoon, and enjoys the fun of fighting for a rank or a league position.”

“Trotz der Verbindungsprobleme denke ich, dass das Spiel eine gesunde und kompetitive Atmosphäre für alle Spieler schafft. Es fordert strategisches Vorgehen und einen starken Sinn für Teamwork. Deshalb mag jeder Splatoon und freut sich daran, einen Rang oder eine Ligaposition zu erkämpfen.“