Im Rahmen einer Pressemitteilung gibt Entwicklerstudio Codemasters die Liste der klassischen Wagen bekannt, die in der Rennsimulation F1 2018 vertreten sein werden. Passend dazu gibt es auch einen Trailer.

Schaut euch die Klassiker von F1 2018 im Trailer an:

„Wir sind sehr froh darüber 20 Classic Cars in F1 2018 zu haben“, teilt Lee Mather, Game Director von F1 2018 stolz mit, „Die Classic Cars waren im letzten Jahr sehr beliebt und so wollten wir den Spielern in diesem Jahr eine noch größere Auswahl geben. Die Classic Cars der 70er und 80er bringen eine ganz neue Herausforderung mit sich im Vergleich zu den neuen Boliden. Ihr Aussehen und der Sound sind unglaublich“.

Mit dabei sind sechs historische Rennwagen der 70er und 80er Jahre, sowie zwei Classic Cars der 2000er Jahre. Außerdem dürften sich Fans über die Tatsache freuen, dass auch alle zwölf Klassiker des direkten Vorgängers F1 2017 enthalten sein werden. Doch werft einfach selbst einen Blick auf die Liste:

Neue Classic Cars:

1970s and Early 1980s:

1972 Lotus 72D

1976 Ferrari 312 T2

1976 McLaren M23D

1978 Lotus 79

1979 Ferrari 312 T4

1982 McLaren MP4/1B

Wiederkehrende Klassiker von F1 2017

2010 Red Bull RB6

2008 McLaren MP4-23

2007 Ferrari F 2007

2006 Renault R26

2004 Ferrari F2004

2002 Ferrari F2002

1998 McLaren MP4-13

1996 Williams FW18

1995 Ferrari 412T2

1992 Williams FW14

1991 McLaren MP4/6

1988 McLaren MP4/4

Zwei neue ‘Tier 1’ Classic Cars:

2009 Brawn BGP-001

2003 Williams FW25

Die Rennsimulation F1 2018 erscheint voraussichtlich am 24. August 2018 für PC, PS4 und Xbox One. Welche Autos, Teams und Fahrer im aktuell erhältlichen Rennspiel F1 2017 vertreten sind, seht ihr in der Bilderstrecke.