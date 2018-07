Call of Duty - Black Ops 4: Alle Infos zur Beta - Termin, Inhalt und Battle Royale

Activision und Entwickler Treyarch haben die Beta zu Call of Duty - Black Ops 4 mittlerweile offiziell angekündigt und zahlreiche Details verraten. Wie bereits zuvor vermutet, werden "PlayStation 4"-Spieler als erstes den neuen Serienteil testen können.

Im Fokus der ersten Beta steht der überarbeitete Multiplayer-Modus:

Die Beta zu Call of Duty - Black Ops 4, so schreibt es Treyarch-Moderator Foxhound-Pro in der Ankündigung, wird in mehrere Phasen eingeteilt. Für den ersten Testlauf sind die folgenden Termine wichtig:

Exklusiv für PlayStation 4 (für Vorbesteller): Vom 3. August, 19:00 Uhr, bis zum 6. August, 19:00 Uhr

PlayStation 4 und Xbox One (für Vorbesteller): Vom 10. August, 19:00 Uhr, bis zum 13. August, 19:00 Uhr

PC (Vorbesteller): Vom 10. August, 19:00 Uhr, bis zum 11. August, 19:00 Uhr

PC (offene Beta): Vom 11. August, 19:00 Uhr, bis zum 13. August, 19:00 Uhr

In dieser ersten Beta-Phase steht der bekannte Multiplayer-Part im Vordergrund. Zur Auswahl stehen die Modi Team Deathmatch, Hardpoint, Domination, Search and Destroy und Control. Letzterer ist für die "Black Ops"-Reihe ein neuer Modus, in dem die Teams zwei statische Ziele angreifen beziehungsweise verteidigen. Jede Gruppe verfügt nur über eine begrenzte Anzahl an Wiederbelebungen und die Zeit tickt. Das Team, welches als erstes drei Siege erringt, gewinnt das Match.

Gespielt wird auf insgesamt vier Karten: Frequency, Contraband, Seaside und Payload. Auf der PlayStation 4 sind mit Hacienda und Gridlock zwei weitere, brandneue Karten in der Rotation enthalten. Wer an der Beta auf der Plattform seiner Wahl teilnimmt, erhält anschließend im fertigen Spiel eine spezielle Calling Card. Erreicht ihr sogar den maximalen Rang in der Testversion, dürft ihr über euch ein "Unlock Token" für den "Create a Class"-Editor freuen.

Battle Royale ist auch bei Call of Duty ein Thema:

Im September soll dann eine zweite Beta stattfinden, die sich ausschließlich mit dem "Battle Royale"-Modus Blackout beschäftigt. Mit Infos hält sich Treyarch noch bedeckt, verrät aber, dass PS4-Besitzer hier erneut als erstes einsteigen dürfen.

Sollte euch die Beta überzeugen, dann müsst ihr bis zum Veröffentlichungstermin von Call of Duty - Black Ops 4 noch etwas warten. Das fertige Spiel erscheint voraussichtlich am 12. Oktober für PC, Xbox One und PlayStation 4.