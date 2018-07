Kaum zu glauben: Trotz anhaltender Erfolge hat die Panzerschlacht World of Tanks erst im März 2018 offiziell den Versionsstatus 1.0 erreicht. Und das, obwohl sich der Content des Spiels schon mehr als bloß solide präsentiert: Die anfangs 100 spielbaren Panzer sind mittlerweile auf stolze 690 Modelle erweitert, mit denen ihr euch auf 90 Maps austoben könnt. Als das Spiel 2010 an den Start ging, gab es davon gerade mal zwölf.

Darüberhinaus begleitet das bombastische Geschehen auf dem Monitor ein nicht minder bombastischer, neuer Soundtrack. Damit ihr den in der bestmöglichen Qualität genießen könnt, gibt es das passende Accessoire zu gewinnen.

Im Video erläutern die Entwickler von World of Tanks die optischen Veränderungen des Spiels seit Launch der Version 1.0:

Und zwar verlosen wir in Zusammenarbeit mit Wargaming und Teufel das CAGE Gaming Headset. Und das Teil hat es gehörig in sich! Denn die Akustiker von Teufel haben diese Hardware speziell mit dem Gedanken an die hohen Ansprüche von Profi-Gamern entwickelt. Das Headset verfügt über eine integrierte USB-Soundkarte, ist sowohl mit PC als auch den gängigen Konsolen kompatibel und versorgt euch mit dem besten Klang in seiner Klasse. Dabei bietet das Produkt hohen Tragekomfort, liefert überragende Sprachverständlichkeit und ist trotz seiner Leichtigkeit durchaus robust.

Uns ist schon klar: Ihr wollt das haben! Aber damit noch nicht genug: Wargaming stellt uns zusätzlich noch Keys für den Löwen, seines Zeichens ein Tier VIII Premiumpanzer, zur Verfügung, die wir unter allen Teilnehmern verlosen (solange der Vorrat reicht). Für das Headset müsst ihr allerdings eine kleine Frage beantworten. Die lautet:

Wo hat der weißrussische Entwickler Wargaming seinen offiziellen Firmensitz?

a) Tokio, Japan

b) Minsk, Weißrussland

c) Reykjavík, Island

d) Nicosia, Zypern

Lasst euch nicht aufs Glatteis führen. Nicht immer ist die offensichtlichste Antwort die richtige.

Alles klar. Ich will mitmachen. Was muss ich tun?

Schickt uns die richtige Antwort per Mail mit dem Betreff Traumklang an die Adresse aktion@spieletipps.de, Einsendeschluss ist Sonntag, der 22. Juli 2018 um 23.59 Uhr. Bitte gebt unbedingt euren Namen und eure Adresse in der Mail an, ansonsten können wir euch den Gewinn nicht zukommen lassen. Unvollständige Einsendungen scheiden leider aus.

Aus allen richtigen Einsendungen wählen wir dann per Zufall einen Gewinner, der diesen tollen Preis erhält. Der Gewinner wird nach der Ziehung in dieser News bekanntgegeben und umgehend von uns per Mail informiert. Alle Teilnehmer haben die Chance, einen der begehrten Keys für World of Tanks zu gewinnen.

Bitte lest auch unbedingt die Teilnahmebedingungen durch und haltet euch daran. Zur kompletten Übersicht geht es über diesen Link. So, jetzt nicht länger zögern, sondern gleich mitmachen! Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch viel Spaß bei der Teilnahme!