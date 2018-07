Das neue Rollenspiel Octopath Traveler erfreut sich einer so großen Nachfrage, dass es in Japan bereits nach wenigen Tagen ausverkauft ist. In der USA und auch in Deutschland wird das Spiel knapp. Dies hat den Herausgeber Square Enix nun zu einer Entschuldigung veranlasst.

Sehenswert: der Trailer zu Octopath Traveler

Mit Octopath Traveler hat Entwickler und Publisher Square Enix ein Rollenspiel für Nintendo Switch veröffentlicht, das im Test unter anderem durch ansprechende RPG-Mechaniken und eine stilsichere Präsentation punkten konnte. Auch andere Publikationen bewerten das Spiel durchaus wohlwollend, entsprechend groß ist der Andrang unter Spielern.

Die mussten bei oder kurz nach der Veröffentlichung in der vergangenen Woche aber mitunter in die Röhre schauen – zumindest in Japan. Dort war Octopath Traveler nämlich offenbar in Windeseile ausverkauft, weswegen Square Enix sich nun auf Twitter für die Knappheit im Angebot entschuldigt hat.

Der Publisher entschuldigt sich und spricht im japanischen Tweet von einem Retail-Händler namens Lawson, der in Kürze weitere Exemplare des Spiels vorrätig haben sollte. Zudem verweist das Unternehmen leer ausgegangene Spieler an den Nintendo eShop, wo sie sich jederzeit eine digitale Version von Octopath Traveler herunterladen können.

Tatsächlich herrscht nicht nur im „Fernen Osten“ eine gewisse Bestandsknappheit: Auch im US-amerikanischen Amazon-Store etwa ist Octopath Traveler zum Zeitpunkt dieses Artikels ausverkauft, im deutschen Store ist der Vorrat ebenfalls beinahe aufgebraucht. Angesichts der positiven Wertungen durch die Fachpresse und der großen Nachfrage durch JRPG-Enthusiasten ist allerdings davon auszugehen, dass sich Square Enix schleunigst um Nachschub bemüht.