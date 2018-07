Beim Versandhändler Amazon lässt sich so gut wie alles bestellen: Ob Klamotten, Hardware, Nahrungsmittel oder auch, wie in einem besonderen Fall am Wochenende, illegale Kopien von Videospielen. Was anfangs noch für einen klassischen Preisfehler für die Spiele Frostpunk und Surviving Mars gehalten wurde, hat sich am Ende als fieser Verkaufstrick herausgestellt.

Angefangen hat alles mit einem Reddit-Beitrag über ein vermeintlich richtig gutes Angebot auf der amerikanischen Amazon-Webseite. Das Strategiespiel Frostpunk sollte in der digitalen Version lediglich drei US-Dollar anstelle von 30 US-Dollar kosten. Ein Spitzenpreis für das Spiel, welches nicht einmal vier Monate auf dem Markt ist. Der erste Verdacht vieler Nutzer war, dass es sich um einen Preisfehler handeln muss.

Dem war jedoch nicht ganz so, wie ein Nutzer festgestellt hat:

Im Ordner lassen sich sogar noch spezifische GOG-Dateien finden, darunter Hinweise auf die Verwendung des Galaxay-Clienten. Kurz gefasst: Die Verkäufer haben offenbar die kopierschutzfreie Version von Frostpunk bei GOG erworben, diese neu verpackt und versucht, sie über Amazon zu verkaufen.

Die Entwickler von Surviving Mars, welche ebenfalls von dieser Verkaufsmethode betroffen sind, haben auf Twitter dazu ein Statement abgegeben.

Hi. This is not a sale we've approved and we're suspect of the legality of it. We can confirm that no updates will work with it and we'd advise steering clear of it.



We try to post about any legit deals on our profile, so if you're interested in the game, just follow us. :)