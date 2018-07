Clicker Heroes von Entwicklerstudio Playsaurus verzeichnete auf Steam große Erfolge, was alleine die enorme Review-Anzahl von über 46.000 Bewertungen bezeugt. Es war wohl nur eine Frage der Zeit, bis Clicker Heroes 2 das Licht der Welt erblicken würde. Das etwas andere RPG stürmt momentan sogar die nationalen Steam-Charts.

Das ist der humorvolle Trailer zu Clicker Heroes 2:

In Clicker Heroes 2 bekämpft ihr in einer unendlichen Anzahl von Welten Gegner für Gegner. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist folgendes: Klicken!

Während der Erstling, Clicker Heroes, völlig kostenlos auf Steam erhältlich ist, schlägt der Nachfolger mit einem Preis von 24,99 Euro zu Buche. Doch das Konzept scheint für das Entwicklerstudio aufzugehen: Clicker Heores 2 befindet sich derzeit auf Platz 1 der nationalen Topseller auf Steam und reiht sich unter den internationalen Verkaufscharts auf Platz 4 ein.

Zu den Features zählen vor allem die Skills, die euer Held jetzt erlernen kann, um noch schneller durch die gegnerischen Horden zu preschen. Ebenfalls in Clicker Heroes 2 vertreten ist der sogenannte "Automator", mit dessen Einsatz der Held eure Aufgabe übernimmt und somit automatisch Fortschritte erzielt, während ihr euch mit anderen Dingen beschäftigen könnt.

Clicker Heores 2 ist seit gestern, dem 16. Juli 2018, auf Steam erhältlich und scheint, trotz äußerst überschaubarer Gameplay-Elemente, bei den Fans großen Anklang zu finden. Weitere Rollenspiele aus dem Jahr 2018 findet ihr in der Bilderstrecke.