Am 24. Juli ist es soweit: Das kostenlose Next-Update für No Man's Sky steht in den Startlöchern und bringt eine große Menge an Neuerungen mit sich. Passend dazu gibt es auch einen umfangreichen Trailer.

Diese Neuerungen hält das Next-Update für euch bereit:

Einer der wichtigsten Punkte des Next-Updates ist ohne Zweifel der Multiplayer-Modus. Zum allerersten Mal in der Geschichte von No Man's Sky wird es euch möglich sein, mit Freunden auf Welttraumreise zu gehen oder auf andere unbekannte Spieler zu stoßen.

Desweiteren könnt ihr Rennstrecken erstellen und sie online mit anderen teilen. Oder ihr setzt euch einfach selbst in einen Exocraft und versucht euch an einem Rennen.

Ebenfalls nicht uninteressant: Mit dem Update könnt ihr das Aussehen eures Charakters individuell anpassen und fortan in der "Thrid Person"-Perspektive durchs Weltall reisen.

Wollt ihr eurer Kreativität freien Lauf lassen, bekommt ihr mehr Möglichkeiten dazu, denn auch der Basenbau wurde großflächig überarbeitet. Ihr könnt eure Basis fortan nicht nur überall auf dem Planeten errichten, es wurde auch die Komplexität und das Größenlimit erhöht. Außerdem stehen euch hunderte neue Basisteile zum Bau zur Verfügung. Eine Basis ist euch zu wenig? Mit dem Update seid ihr nicht länger auf eine Basis begrenzt.

Benötigt ihr in No Man's Sky tatkräftige Unterstützung? Befehligt eure eigene Flotte von Fregatten und lasst sie für euch das Universum erkunden oder baut in der überarbeiteten Frachtbasis euer eigenes Schiff.

Zu guter Letzt hat Entwicklerstudio Hello Games auch an der Grafik geschraubt und sich den Bodentexturen, den Wetter- und Wassereffekten angenommen, sowie Detailverbesserungen an NPCs, Schiffen und Gebäuden vorgenommen. Alle weiteren Änderungen findet ihr auf dem PlayStation-Blog.

Habt ihr No Man's Sky schon seit längerem nicht mehr gespielt, solltet ihr auch einen Blick auf die 11 Dinge werfen, die sich seit Release geändert haben.

No Man's Sky wurde am 10. August 2016 für PS4 und PC veröffentlicht. Voraussichtlich am 26. Juli sollen auch "Xbox One"-Besitzer die Gelegenheit erhalten einen Fußabdruck auf dem gewaltigen Universum zu hinterlassen.