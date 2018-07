Während die Sonne weiter gnadenlos auf den Planeten brennt, warten mal wieder ein paar richtig heiße Spiele auf euch. Darunter das triumphale Finale einer preisgekrönten Trilogie, unerforschte Weiten für noch mehr Spieler und ein düsterer VR-Horrortrip. Genug Gründe also, auf einen Sonnenbrand zu verzichten.

The Banner Saga 3 | 24. Juli

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Nach vier Jahren kennzeichnet The Banner Saga 3 das von vielen heißersehnte Ende der Strategierollenspiel-Trilogie. Inspiriert von nordischer Mythologie erzählt die Reihe eine spannende Geschichte, in der so gut wie jede Handlung Konsequenzen nach sich zieht.

Jetzt The Banner Saga Trilogy auf Amazon bestellen

Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans | 24. Juli

Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Das unschlagbare komödiantische Duo, das besonders die Filmlandschaft der 70er- und 80er-Jahre prägte, kloppt sich bereits seit vergangenem Jahr in Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans auf dem PC mit fiesen Ganoven. Nun erscheint das Prügelspiel auch für aktuelle Konsolen.

Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 | 24. Juli

PC / Nintendo Switch / PS4 / Xbox One

Nachdem bereits alle klassischen Ableger von Mega Man mit einer Kollektion bedacht wurden, erscheinen nun auch die Spiele mit dem Zusatz X in Form von zwei Sammlungen als Mega Man X Legacy Collection 1 & 2.

Jetzt Mega Man X Legacy Collection 1 & 2 auf Amazon bestellen

The Persistence | 25. Juli

PS-VR

Ausgesetzt auf einem von Monstern überrannten Raumschiff gibt es für euch in The Persistence nur ein Ziel: Überleben! Doch jeder Versuch stellt euch erneut vor eine Herausforderung, denn die Levels des Horrorspiels werden prozedural generiert.

Jetzt The Persistence auf Amazon bestellen

Ys - Memories of Celceta | 25. Juli

PC

Bislang kamen lediglich Besitzer einer PS Vita in den Genuss des JRPGs Ys - Memories of Celceta. Nun erscheint es in Form eines Remasters für den PC, inklusive neuer Inhalte und angepasster Steuerungsmöglichkeiten.

No Man’s Sky | 26. Juli

Xbox One

Seit der ursprünglichen Veröffentlichung von No Man’s Sky hat sich einiges getan. Mit dem kommenden Update wird das außergewöhnliche Weltraumspiel nicht nur um eine Mehrspieler-Komponente erweitert, sondern erscheint nun auch für Xbox One.

Jetzt No Man’s Sky auf Amazon bestellen

Sleep Tight | 26. Juli

PC / Nintendo Switch

Ob euch eure Kissenburg in Sleep Tight vor Monstern beschützen kann, liegt nicht nur daran, wie gut ihr eure Verteidigung plant. Die Mischung aus Tower Defense und Topdown-Shooter setzt auch auf eure Treffsicherheit.

WarioWare Gold | 27. Juli

Nintendo 3DS

Dass das Entfernen von Gesichtsbehaarung äußerst unterhaltsam sein kann, wisst ihr spätestens seit der Wii-Version von WarioWare. Mit WarioWare Gold erscheinen die beliebtesten 300 Minispiele der Reihe als Sammlung für Nintendo 3DS.

Jetzt WarioWare Gold auf Amazon bestellen

Womit werdet ihr die kommenden Tage verbringen? Beschützt ihr euer Zuhause vor dunklen Gestalten? Führt ihr euer Volk in eine letzte Schlacht? Oder erforscht ihr die unbekannten Weiten des Weltalls? Wie immer freuen wir uns auf eure Kommentare.