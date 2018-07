Es ist die wohl schlimmste Woche, die sich ein Multiplayer-Spiel nur vorstellen kann: Kaum ist The Culling 2 erschienen, waren schon nahezu alle Spieler weg und die Kritiken vernichtend. Nun zieht Entwickler Xaviant den Schlusstrich und nimmt den Online-Shooter vom Netz. Aktuell befinden sich die Verantwortlichen in Gesprächen mit Valve, Sony und Microsoft, um so schnell wie möglich den Verkauf zu stoppen.

Nur etwas länger als eine Woche hat The Culling 2 überlebt:

In einem etwa sechsminütigen Video spricht Josh Van Veld von Xaviant Games über die Entscheidung, The Culling 2 ein Ende zu bereiten. Das Team habe verstanden, dass der Nachfolger zu The Culling nicht das Spiel war, was die Fans wollten. Aus diesem Grund wird die Entwicklung des "Battle Royale"-Spiels sofort eingestellt und so schnell wie möglich aus dem digitalen Angebot entfernt. Käufer von The Culling 2 erhalten zudem eine Rückerstattung ihrer Kosten.

(Quelle: YouTube, XaviantLLC)

Für die Marke soll aber noch nicht Schluss sein. Stattdessen möchte Xaviant Games nun The Culling, dessen Entwicklung einst im Dezember 2017 zugunsten des Nachfolgers eingestellt wurde, wieder zurückbringen. Hierfür wird der ehemalige "Battle Royale"-Vorreiter auf den Zustand von Tag 1 zurückgesetzt und sämtliche Patchänderungen zurückgenommen. Von da aus möchten die Entwickler eine neue Community aufbauen.

Die ersten Fans zeigen sich erfreut über die Ankündigung, denn damals war The Culling noch am erfolgreichsten. Eine Änderung soll es aber trotzdem geben: The Culling wird beim Neustart als "Free 2 Play"-Spiel zurückkehren. Details dazu stehen zum jetzigen Zeitpunkt noch aus.

The Culling 2 wird derweil wohl als eines der Multiplayer-Spiele in Erinnerung bleiben, die in Rekordzeit am Markt gescheitert sind. Freut ihr euch derweil über die Rückkehr des Vorgängers oder haben die Entwickler sämtliches Vertrauen aufgebraucht?