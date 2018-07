In einem Statement auf der firmeneigenen Webseite verkündete Niantic gestern den Kauf des Entwicklerstudios Seismic Games, das bekannt ist für die Mitentwicklung des Mobil-Rollenspiels Marvel Strike Force und das VR-Spiel Blade Runner Revelation. Mit Seismic Games hat sich Niantic ein Studio herangeholt, das aus Ingenieur-, Design- und Produktionsveteranen der Videospiel-Welt besteht.

Mit Hilfe des Seismic-Studios will Nianctic vor allem die "Augmented Reality (AR)"-Erfahrung, also die Brücke zwischen digitaler und realer Welt, weiter ausbauen, so erklären das Unternehmen in seinem Firmenblog:

"(...) we see the addition of Seismic Games as a significant accelerant for realizing our vision of an operating system that bridges the digital and the physical worlds." "(...) wir sehen den Zuwachs durch Seismic Games als signifikanten Beschleuniger in der Umsetzung unserer Vision, eine Brücke zwischen der digitalen und der realen Welt zu schaffen.

Die Basis für die AR-Erfahrung ist laut Niantics Post vom Juni die Real-World-Platform - ein digitales Abbild der physischen Welt, mit einem 3D-Koordinatensystem, mit dem sich AR-Apps wie Pokémon Go bauen lassen. Diese Technologie will Niantic laut Business Insider auch an AR-Entwickler lizensieren.

Der Kauf von Seismic Games ist bereits die dritte Firmenübernahme in diesem Jahr. Im Februar erwarb Niantic Escher Reality, die an Mapping, Computer vision und AR-Crossplay-Technologie arbeiten. Im Juni kam Matrix Mill hinzu, ein AR-Start-Up aus Großbritannien, das sich vor allem mit Maschinenintelligenz befasst, was zum Beispiel bedeuten könnte, dass die Pokémon aus Pokémon Go irgendwann die Umwelt unserer physischen Welt wahrnehmen und darauf reagieren könnten.

Was denkt ihr, wie die Zukunft des AR-Gaming aussehen wird? Meint ihr, dass die entwickelten Technologien irgendwann auch für andere Bereiche des Lebens genutzt werden?