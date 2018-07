Special Editions sind heutzutage keine Seltenheit mehr und fast jedes neue Spiel kommt mit einer besonderen Edition, die allerlei Zusatz im Digitalen aber auch Physikalischen bietet. Man kann es aber auch übertreiben.

Assassin’s Creed Odyssey wurde im Rahmen der vergangenen E3 2018 in L.A. erstmals vorgestellt und fand großen Anklang beim anwesenden Publikum und den Live-Zuschauern auf YouTube und Twitch. Bei so einem Andrang darf dann natürlich auch eine Special Edition des Spiels nicht fehlen, wenn es am 05. Oktober in den Läden erhältlich sein wird.

Doch irgendetwas scheint dieses Mal anders zu sein, denn es gibt nicht nur eine Special Edition. Oder zwei. Oder drei. Vielmehr verliert man den Überblick über den Wahnsinn, der sich „Special“ schimpft und muss sich vorher genau überlegen, bei welcher Edition jetzt zugeschlagen wird. Wenn überhaupt.

Wir dürfen vorstellen:

Assassin’s Creed Odyssey – Die Standard Edition Preis: Etwa 60 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels

Assassin’s Creed Odyssey – Die Deluxe Edition Preis: Etwa 80 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Kronos Ausrüstungspack, Herald of Dusk Ausrüstungspack, Capricornus Marinepaket, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost

Assassin’s Creed Odyssey – Die Omega Edition Preis: Etwa 55 Euro Plattformen: PS4, Xbox One (Nur beim Händler GAME für Konsole) Enthält: Die Vollversion des Spiels, Kronos Ausrüstungspack, Herald of Dusk Ausrüstungspack, Capricornus Marinepaket, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost

Assassin’s Creed Odyssey – Die Gold Edition Preis: Etwa 100 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Season Pass, „Die Geheimnisse Griechenlands“-Bonusmission, Early Access (3 Tage früher spielen)

Assassin’s Creed Odyssey – Die Ultimate Edition Preis: Etwa 120 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Kronos Ausrüstungspack, Herald of Dusk Ausrüstungspack, Capricornus Marinepaket, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost, Season Pass, „Die Geheimnisse Griechenlands“-Bonusmission, Early Access (3 Tage früher spielen)

Assassin’s Creed Odyssey – Die Medusa Edition Preis: Etwa 95 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Gorgon-Figur, 64-Seiten Artbook, Weltkarte, Soundtrack, Kronos Ausrüstungspack, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost, „Blinder König“-Bonusmission

Assassin’s Creed Odyssey – Die Kassandra Edition Preis: Etwa 150 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Kassandra-Statue, Steelbook, Season Pass, „Die Geheimnisse Griechenlands“-Bonusmission, Early Access (3 Tage früher spielen)

Assassin’s Creed Odyssey – Die Spartan Edition Preis: Etwa 160 Euro Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Spartan-Figur, Steelbook, exklusive Lithografie, 64-Seiten Artbook, Weltkarte, Soundtrack, Kronos Ausrüstungspack, Herald of Dusk Ausrüstungspack, Capricornus Marinepaket, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost, „Blinder König“-Bonusmission, „Die Geheimnisse Griechenlands“-Bonusmission, Early Access (3 Tage früher spielen)

Assassin’s Creed Odyssey – Die Pantheon Edition Preis: Etwa 220 Euro (Exklusiv im Ubisoft-Store) Plattformen: PC, PS4, Xbox One Enthält: Die Vollversion des Spiels, Nemesis-Figur, Steelbook, exklusive Lithografie, 64-Seiten Artbook, Weltkarte, Soundtrack, Kronos Ausrüstungspack, Herald of Dusk Ausrüstungspack, Capricornus Marinepaket, einmaliger XP-Boost, einmaliger Drachma-Boost, „Blinder König“-Bonusmission, „Die Geheimnisse Griechenlands“-Bonusmission, Early Access (3 Tage früher spielen)

Ob wir in Deutschland die Möglichkeit haben, alle Editionen zu kaufen, ist bisher nicht bekannt. Wie findet ihr die Herangehensweise von Ubisoft? Geldmacherei oder will man dem User einfach eine große Auswahl anbieten?