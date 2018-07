Der langjährige Entwicklerchef Todd Howard aus dem Hause Bethesda hat in einem Interview sein Desinteresse an Neuauflagen älterer Spiele zum Ausdruck gebracht – eine schlechte Nachricht für Liebhaber des Rollenspielklassikers The Elder Scrolls 3 - Morrowind.

Nicht mehr das jüngste Spiel, dennoch sehenswert:

HD-Remakes können Spielern die Gelegenheit geben, ältere Spiele in grafisch aufpoliertem Gewand zu erleben. Das noch verhältnismäßig junge The Elder Scrolls 5 - Skyrim etwa, holte Bethesda im Jahr 2016 mit der Skyrim Special Edition auf aktuelle Plattformen zurück. An weiteren Neuauflagen älterer Spiele – darunter etwa der Fan-Favorit The Elder Scrolls 3 - Morrowind – hat der Entwickler und Publisher aber offenbar wenig Interesse.

„Ich bin glücklich, dass ihr Morrowind dank Abwärtskompatibilität jetzt auf einer Xbox One spielen könnt“, so der leitende Entwickler Todd Howard im Interview mit der englischsprachigen Tageszeitung The Guardian.

„Ich bin wirklich glücklich, dass es Microsoft, Sony, Nintendo und andere, den Leuten einfacher machen, [ältere Spiele] zu erleben, wie sie zu ihrer Zeit gespielt wurden. Tatsächlich ziehe ich dies Neuauflagen vor. Ich möchte lieber, dass ihr Morrowind so spielt, wie es war ... Ich denke, das Alter ist Teil seiner Identität.“

Wer gerne vermehrt ältere Spiele auf aktueller Hardware erleben will, muss sich möglicherweise nicht mehr allzu lange auf die Abwärtskompatibilität einer Xbox One verlassen: Howard geht davon aus, dass Streaming-Dienste in Zukunft nicht nur den Zugang zu aktuellen, sondern auch alten Retro-Spielen vereinfachen werden.

Möglicherweise wird sich Google dem annehmen? Gerüchten zufolge will der Internetkonzern mit einer eigenen Konsole auf den Spielemarkt einsteigen. Die Hardware mit dem Codenamen „Yeti“ soll angeblich vollends auf Streaming setzen und könnte damit potenziell auch Zugang zu älteren Spielen bieten, sollte sie tatsächlich Realität werden.