Riesige Explosionen, brenzlige Feuergefechte und mal mehr, mal weniger überzeugende Einzeiler liegen euch im Blut? Dann solltet ihr das Wochenende einen Blick auf die Steam-Angebote werfen, bei denen Action-Fans auf ihre Kosten kommen.

Sieht aus wie Saints Row, spielt sich aber etwas anders: Agents of Mayhem

Entwickler Volition ist besonders bekannt für actionreiche Spiele, die sich oftmals gar nicht so selbst ernst nehmen. Vor allem die "Saints Row"-Reihe steht mit ihren vier Serienteilen und einem Spin-Off sinnbildlich für übertriebe Explosionen gepaart mit pseudo-coolen Sprüchen. Wer hier einmal richtig einsteigen möchte, kann auf Steam für 56,59 Euro alle Serienteile mit Ausnahme des ersten Spiels erwerben. Die einzelnen Spiele sind zudem um bis zu 75 Prozent reduziert.

Ebenfalls im Angebot ist Agents of Mayhem, das bislang letzte Spiel von Volition. Das findet im selben Universum wie Saints Row statt, ist aber dennoch etwas anders. Hier übernehmt ihr die Kontrolle über drei Charaktere, die ihr in der offenen Welt fließend wechseln könnt. Bei Steam kostet der Ausflug aktuell 7,49 Euro. Im Test "Agents of Mayhem: Gute Zutaten, jedoch falsche Zubereitung" erfahrt ihr mehr zum ungewöhnlichen Open-World-Sandbox-Spiel.

In Enter the Gungeon dreht sich alles um Waffen:

Seid ihr hingegen auf der Suche nach einer Mischung aus The Binding of Isaac und Waffenaction, dann könnte Enter the Gungeon ganz nach eurem Geschmack sein. Für 7,49 Euro sucht ihr mithilfe von Schießen, Plündern und Ausweichrollen die persönliche Erlösung für euren gewählten Charakter.

Die Angebote für Saints Row, Agents of Mayhem und Enter the Gungeon sind noch bis zum kommenden Montag, dem 23. Juli, gültig. Ihr habt also noch das gesamte Wochenende Zeit, zu überlegen, ob sich ein Kauf lohnt oder nicht.