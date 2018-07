Überraschung von Nintendo: Das Unternehmen hat heute das Update 1.6 für Mario Kart 8 - Deluxe veröffentlicht. Mit an Bord sind neue Spielinhalte, die dieses Mal aus der Welt von The Legend of Zelda - Breath of the Wild stammen.

Im Video gibt es einen ersten Vorgeschmack auf das Update:

Auch ein Held darf sich ruhig einmal anderen Hobbys widmen. Nachdem Link zuletzt erneut Ganondorf besiegt hat, darf er nun sein Können auf der Rennstrecke beweisen. In Mario Kart 8 - Deluxe steht ab sofort der Held der Wildnis, sprich der Link aus dem aktuellen Zelda-Spiel, als Fahrer zur Verfügung. Ausgewählt wird über ein alternatives Kostüm des bereits bestehenden Link-Charakters.

Ebenfalls neu ist der Eponator Zero, den Link direkt aus Hyrule mitgenommen hat. Außerdem gibt es mit dem Reifentypen "Antik" und dem Gleiter "Parasegel" zwei neue Anpassungsmöglichkeiten für euer Fahrzeug. Alle Inhalte sind dabei kostenlos erhältlich und müssen nicht zusätzlich erworben werden.

Mit diesem Update und der kürzlichen Implementierung von Nintendo Labo zeigen die Entwickler, dass sie mit Mario Kart 8 - Deluxe noch nicht abgeschlossen haben. Möglicherweise gibt es ja in Zukunft noch weitere Inhaltsupdates, um das Rennspiel stets aktuell zu halten.

Nun seid ihr gefragt: Seid ihr überrascht davon, dass Nintendo Mario Kart 8 - Deluxe weiterhin mit Inhalten versorgt? Und welcher Charakter muss für euch unbedingt noch die Rennstrecke unsicher machen?