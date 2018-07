Über 20 Spiele gab es in diesem Monat für alle Twitch Prime-Kunden. Eine gigantische Menge, die aktuell vermutlich niemand auch nur annähernd durchgezockt hat. Doch schon steht der August quasi vor der Tür und bringt neue Spiele durch Twitch Prime mit sich. Wir zeigen euch, was euch im kommenden Monat an Gratis-Games erwartet.

Playerunknown's Battlegrounds: PUBG - The Making of Sanhok

Alle kostenlosen Twitch Prime Games im August 2018:

• Antihero

• Death Squared

• Jotun: Valhalle Edition

• SteamWorld Dig

• Wizardry Bundle (Wizardry 6 bis 8)

Die kostenlosen Games stehen ab dem 1. August 2018 auf Twitch zur Verfügung und können den ganzen Monat lang heruntergeladen werden. Wer aktuell kein Prime auf Amazon oder Twitch besitzt, kann sich auch über den 30-tägigen Testzeitraum die kostenlosen Games sichern. Dafür muss im Anschluss an die Anmeldung lediglich eine Verknüpfung zwischen den beiden Konten hergestellt werden. Dann fehlt euch nur noch der Twitch-Launcher und schon könnt ihr loslegen. Aktuell lassen sich auch noch einige Games dieses Monats sichern.