Der Landwirtschafts-Simulator 19 hat endlich einen Release-Termin. Auf ihrer Twitter-Seite haben die Entwickler bekanntgegeben, dass die Simulation am 20. November 2018 erscheinen wird. Landwirtschafts-Simulator kommt in diesem Jahr auf den PC sowie Xbox One und PS4.

Farming Simulator 19 releases for PlayStation 4, Xbox One and PC on November 20!



Farm like never before in the deepest, most complete farming simulator ever. pic.twitter.com/o3nbHGcmPx