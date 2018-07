Seid ihr Sammler großer Collector's Editionen? Habt ihr Bock auf das Remake zu Resident Evil 2? Dann könnt ihr jetzt beide Dinge kombinieren. Die Entwickler haben ein großes Fan-Paket angekündigt, das nicht nur schön anzusehen ist, sondern auch noch zahlreiche Ingame-Goodies mit sich bringen wird. Eine Übersicht mit allen Inhalten findet ihr weiter unten in der News.

Erste Szenen aus dem Resi 2-Remake:

Alle Inhalte der CE von Resident Evil 2 Remake

• Resident Evil 2 in der Deluxe-Edition

• Digitaler Soundtrack

• Poster der Raccoon Polizeistation

• 12 Zoll große Leon S. Kennedy-Sammelfigur

• Artbook 'Ben's File' mit 32 Seiten

• DLC-Pack Code mit neuen Kostümen und einer Deluxe-Waffe

• Zwei Deluxe-Waffen aus den Vorbestellerboni

Für 199,99 Dollar landet die Collector's Edition von Resident Evil 2 in eurem Haus. Bislang müsst ihr dafür aber noch eine Extrameile gehen und diese in den USA bestellen. Denn sie wurde bislang nur für den nordamerikanischen Markt angekündigt. Ein Release in Deutschlang ist noch fraglich. Echte Fans mit mächtig Hype für das Remake von Resident Evil 2 wird der Import aber herzlich wenig stören.