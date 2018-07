Am vergangenen Samstag Abend haben Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Elchingen einen Großeinsatz der Polizei miterleben müssen - und alles nur wegen einer Spielkonsole.

Laut der Schwäbischen, einer lokalen Tageszeitung, ging am 21. Juli der Notruf eines Spaziergängers ein, der "Knallgeräusche" aus einem Haus hörte. Die Neu-Ulmer Polizei, die wegen eines anderen Falls in der Nähe war, rückte mit einem Hubschrauber und dutzenden Polizisten vom Spezialeinsatzkommando an. Das Haus wurde vom Helikopter umkreist und Polizisten sicherten die umliegenden Dächer.

Mit schussicheren Westen, Helmen und Schutzschildern stürmten die Beamten die Wohnungen und eskotierten Bewohner teilweise mit Handschellen aus dem Haus. Allerdings stellte sich heraus, dass eine Grillparty im Haus stattfand und die "Knallgeräusche" von einer Konsole und zu laut eingestellten Lautsprechern kamen. Laut des Titels des Artikels handelt es sich um eine PlayStation. Der Leiter der Polizeiinspektion Marcus Hörmann lobte die Hausbewohner und ihre Kooperation. Nach drei Stunden, gegen 22 Uhr, konnte der Einsatz beendet werden.

