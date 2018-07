In einer zeitkritischen Mission, die noch bis heute Abend in Destiny 2 verfügbar ist, könnt ihr eine beliebte Waffe aus dem ersten Destiny finden. Das Kuriose: Bereits in Halo 2 gab es eine Anspielung auf diese geheime Quest.

Spielt ihr schon den Forsaken-DLC von Destiny 2?

Das Wispern des Wurms ist ein exotisches Scharfschützengewehr, das Spieler noch bis heute Abend durch das Erledigen einer geheimen Quest in Destiny 2 finden können. Die als "The Whisper", also "Das Flüstern" bezeichnete Quest findet auf Io statt, die Waffe ist eine neue Version des beliebten Gewehrs Black Spindle aus dem ersten Destiny. "Destiny 2"-Spieler freuen sich nicht nur über dessen Wiederkehr, sondern auch über eine versteckte Referenz, die sich in der Mission verbirgt.

Ein aufmerksamer Spieler, der auf Reddit unter dem Namen tyalka93 schreibt, hat nämlich einen Hinweis auf The Whisper in Bungies Halo 2 von 2004 entdeckt. In einer Zwischensequenz des Spiels erwähnt die Künstliche Intelligenz Cortana, dass sie ein Flüstern vernehme, das aus der Nähe von Io kommt. Hier könnt ihr die Sequenz selbst sehen und hören:

(Quelle: YouTube, VezuviusProductions)

Es bleibt Spekulation, ob Bungie tatsächlich so weit im Voraus geplant hat, nur um den Worten von Cortana mehr als zehn Jahre später in Destiny 2 eine tiefere Bedeutung zu geben. Wahrscheinlicher ist, dass sie die Quest bewusst so gestaltet haben, dass sich rückwirkend eine Anspielung aus der Sequenz in Halo 2 ergibt. Wie einem Tweet der Entwickler zu entnehmen ist, wird The Whisper noch bis heute Abend 19 Uhr unserer Zeit spielbar sein.

Anomaly is closing in 12 hours. Our calculations show it will reopen again next week. — Bungie (@Bungie) 23. Juli 2018

"Die Anomalie schließt in 12 Stunden. Unsere Berechnungen zeigen, dass sie sich nächste Woche wieder öffnen wird."

Wollt ihr also auch das exotische Gewehr haben, müsst ihr euch beeilen, oder bis nächste Woche warten, wenn die Anomalie sich wieder öffnen soll.

Egal ob langfristig geplant oder im Nachhinein miteinander verwoben: Solche kleinen Anspielungen und Geheimnisse sind es, die Videospiele auch über die Jahre hinweg interessant halten. Findet ihr nicht auch? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von dem geheimnisvollen Flüstern haltet!