Fortnites "Battle Royale"-Modus besitzt keine USK-Alterskennzeichnung und hat eine - für einen Shooter ungewöhnlich hohe - Anzahl an Kindern und Jugendlichen als Spieler. Dass es viele Spieler im Teenager-Alter gibt, die noch unerfahren mit den Gefahren des Internets umgehen, wissen auch Betrüger auszunutzen. Vor einigen Tagen wurde der 13-jährige Junge Jake Bates aus Ohio, USA, Opfer eines nicht untypischen Trickbetrugs, so berichtete Fox News.

Laut Fox News tauschte sich der Junge mit einem anderen Fortnite-Spieler via Headset über einen Kampf aus. Nachdem ein gewisses Vertrauen aufgebaut war, habe er Jake angeboten, ihm neue Skins zu verschaffen, wenn er Zugang zu seinem Account erhalte.

Jake stimmte zu und verlor wenig später Zugang zu seinem Fortnite-Account. Außerdem änderte der Betrüger das Passwort und die Telefonnummer für seinen E-Mail-Zugang und hatte wenig später auch die Möglichkeit, auf die Kreditkarte von Jakes Mutter zuzugreifen. Daraufhin löschte er den Account des 13-Jährigen, in den dieser bereits Hunderte US-Dollar investiert hatte.

Epic Games machte Fox News gegenüber die Aussage, dass Fortnite-Spieler im Spiel gewarnt würden, ihre Daten nicht weiterzugeben:

"We encourage any player who has any issues with their account to reach out to our player support. Additionally, players should never share their password or other personal information with others. This applies not only to Fortnite, but all online account services"

"Wir ermutigen jeden Spieler, der ein Problem mit seinem Account hat, den Spieler-Support zu kontaktieren. Außerdem weisen wir Spieler darauf hin, niemals ihre Daten oder persönliche Informationen an andere weiterzugeben. Das gilt nicht nur für Fortnite, sondern für jeden Online-Account-Service."