Battle for Azeroth ist die kommende Erweiterung von World of Warcraft, die zahlreiche Neuerungen mit sich bringen wird. Eine davon ist ein ganz spezieller Streitkolben: Der so genannte Stinkrot Smasher ist ein gammeliger, stinkender Fisch.

World of Warcraft: Kommt mit Battle for Azeroth die perfekte Zeit zum Wiedereinstieg alter Fans?

Battle for Azeroth wird eine Menge in World of Warcraft verändern, wie ihr oben in unserem Video-Special sehen könnt. Im Icy Veins Forum postete ein "World of Warcraft"-Spieler namens Stan nun eine Waffe, die auf Deutsch in etwa "stinkender, verrotteter Zertrümmerer" heißt. Er schreibt, dass der Stinkrot Smasher eine Einhandwaffe ist, die derzeit in der Beta von Battle for Azeroth als World Drop gefunden werden kann. Das heißt, er lässt sich von besiegten Gegnern überall auf der Welt looten oder in Kisten finden. Die Werte der Waffe seht ihr hier:

(Quelle: WOWDB)

Der Fisch ist, wie ihr seht, ein BoE-Gegenstand, also gebunden an den Spieler, sobald er einmal ausgerüstet wurde und kann danach nicht mehr veräußert werden. Viel interessanter ist angesichts dieser bizarren Waffe aber wohl die Bewegungsanimation des Stinkrot Smashers. Hier seht ihr den zappelnden toten Fisch in Aktion:

Quelle: Icy Veins Forum via GIPHY

So sieht er also in Bewegung aus. Wie lustig ihr das findet, ist wohl eine Frage des Geschmacks.

Viele Spieler freuen sich auf den Release von Battle for Azeroth, das am 14. August erscheinen soll. Nicht nur Langzeitspieler, sondern auch alte Hasen, die irgendwann bei World of Warcraft ausgestiegen sind, könnten damit ihre Freude haben. Gedenkt ihr, den DLC zu spielen? Trägt der Stinkrot Smasher vielleicht sogar dazu bei, euch zu überzeugen? Sagt es uns in den Kommentaren!