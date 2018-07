Neue Charaktere und Open Beta

Alle Spieler von Dragon Ball FighterZ dürfen sich auf neue Inhalte und alte Bekannte freuen. Anfang August gibt es gleich zwei neue Charaktere und eine kleine Überraschung für alle Switch-Spieler, die es gar nicht mehr bis zum Release erwarten können. Dies verkündet Bandai Namco im Rahmen einer Pressemitteilung.

Die Trailer für die beiden Kämpfer gibt es natürlich auch:

Ende Januar 2018 veröffentlichte Publisher Bandai Namco Dragon Ball FighterZ für die PlayStation 4, Xbox One und PC und erfüllte damit die Wünsche der Community, die sich endlich wieder in einem klassischen Beat 'em Up mit ihren Lieblingscharakteren auf dem Schlachtfeld messen konnten. Schon zum Release versprach der Publisher, dass er das Spiel immer wieder mit Updates und neuen Inhalten füttern möchte, um die Motivation der Spieler aufrecht zu erhalten.

Anfang August soll es jetzt soweit sein und ein weiterer DLC erscheint für Dragon Ball FighterZ. Darin enthalten sind gleich zwei neue Charaktere, die der ein oder andere Spieler sicher schon schmerzlich vermisst hat. Die Rede ist von den Basis-Formen von Son Goku und Vegeta, die Anfang August für alle Spieler verfügbar sein werden, die entweder den Season Pass besitzen oder sich diesen DLC kostenpflichtig herunterladen wollen.

Außerdem dürfen sich die Besitzer einer Nintendo Switch besonders freuen. Ab sofort könnt ihr euch für die Open Beta eintragen und euch damit noch besser auf den geplanten Release am 28. September vorbereiten.

Wie sieht es aus? Freut ihr euch schon auf die Neuzugänge? Wer sind eure beliebtesten Kämpfer im Spiel und warum? Teilt eure Erfahrungen mit anderen Lesern und uns in den Kommentaren!